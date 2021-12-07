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بعد تفجير البصرة.. الكاظمي: سنقضي على خلايا الإرهاب في كل انحاء العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-07T14:07:27+0000
بعد تفجير البصرة.. الكاظمي: سنقضي على خلايا الإرهاب في كل انحاء العراق

شفق نيوز/ تعهد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بالقضاء على خلايا الإرهاب في كل انحاء العراق، وذلك تعليقا على التفجير الذي هز البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "وجّهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف المخططين والمنفذين للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف أهلنا في البصرة الحبيبة".

واضاف، أن "قواتنا الأمنية البطلة تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضي عليها في كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا".

وشهدت محافظة البصرة تفجيراً بدراجة نارية أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين،

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أنه "تم تسجيل سقوط أربع ضحايا، ومثلهم من الإصابات في حصيلة غير نهائية للانفجار".

وكشف مصدر امني مطلع، اليوم الثلاثاء، ان الانفجار الذي شهدته محافظة البصرة تقف وراءه ما يسمى بـ"فرق الموت" المتهمة بقتل المتظاهرين والصحفيين والناشطين المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الانفجار الذي حدث صباح اليوم الثلاثاء في البصرة عبارة عن عبوة قمعية زنة 5 كيلو غرام موضوعة بدراجة نارية كان مقرراً ان يستهدف احد المحققين المسؤولين عن التحقق مع فرق الموت في البصرة".

وبين ان "المحقق نجا من التفجير الا ان اربعة مدنيين سقطوا ضحايا كما أصيب اخرون".

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