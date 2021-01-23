بعد تفجيري بغداد.. الأمن النيابية تقرر استضافة 6 مسؤولين (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت لجنة الامن والدفاع النيابية، يوم السبت، استضافة 6 مسؤولين أمنيين بعد حادثة تفجيري ساحة الطيران اللذين خلفّا نحو 150 ضحية ومصاباً.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن اللجنة قررت استضافة قائد عمليات بغداد ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع ومدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية ومدير الامن الوطني في محافظة بغداد.

وخاطبت اللجنة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للحصول على موافقته.

وتعرضت العاصمة بغداد لهجومين انتحاريين أول أمس الخميس استهدفا اسواق "باب الشرقي" وسط العاصمة ما خلف 32 قتيلا و110 جرحى، وفق أرقام وزارة الصحة.