بعد تعقب دام 10 أشهر.. صيد "إرهابي" ثمين بقبضة المخابرات العراقية

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، اعتقال "هدف إرهابي" ضمن تنظيم داعش اشترك بعمليات متعددة في مناطق شمالي بغداد وسامراء، مبينة أن عملية الاعتقال تمت في إقليم كوردستان بعد عملية تعقب استمرت 10 أشهر.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأهداف الإرهابية المهمة والمتورط باستهداف القوات الامنية والمدنيين في عدد من المحافظات العراقية".

وأضافت الخلية أن "عمل الهدف فيما يسمى (فرقة ذات الصواري) الإرهابية التي كانت تنشط بمناطق شمالي بغداد، واشترك بعمليات ارهابية في قضاء سامراء، لينتقل بعد ذلك للعمل في صفوف داعش الإرهابي بما يسمى (ولاية كركوك)"، مبينة أن "عملية إلقاء القبض تمت في محافظة السليمانية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وعملية تعقب استمرت لعشرة أشهر بالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب في المحافظة".