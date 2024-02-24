بعد تعقب استمر لسنوات.. المخابرات العراقية تعلن الاطاحة بأثنين من قياديي داعش

شفق نيوز/ تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم السبت، من القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش بعملية نوعية خارج الحدود العراقية بعد تعقب استمر لسنوات.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بمتابعة شخصية من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجهود استثنائية وتعقب استخباري استمر لسنوات، تمكن ابطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش الارهابي المتورطين بأبشع الجرائم الارهابية في العراق بعملية نوعية خارج الحدود العراقية، ليتم اقتيادهما الى العراق".

واوضح البيان ان "الارهابيين هما عصام عبد علي سعيدان المكنى (ابو زيد) اعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة والمتورط بذبح الجندي الشهيد كاظم الركابي والمسؤول عن ادارة جميع الانشطة الاعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام 2014 والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الارهابية والتي كان ابرزها قتل الجنديين الشهيدين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي، والارهابي بشير عبد علي سعيدان المكنى (ابو احمد اتصالات) عسكري ما يسمى ولاية الفلوجة والمسؤول عن جميع العمليات الارهابية لداعش في الفلوجة بعد العام 2014، والذي كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية".