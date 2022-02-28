بعد تعقبه بكاميرات المراقبة.. اعتقال متهم بـ17 قضية قتل وتسليب في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال متهم بـ17 قضية قتل وتسليب، في العاصمة بغداد، وذلك بعد تعقب أثره من قبل قوات الأمن لمدة 11 يوماً.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "بداية الأمر، كان بتاريخ 17 شباط الجاري، إذ وردت معلومات بوجود جثة مصابة باطلاقات نارية ضمن منطقة أم الكبر والغزلان، محلة 341 قرب علوة زويني، وعلى الفور تم التوجة إلى محل الحادث وتبين وجود جثة تعود إلى المجنى عليه (س.ا) تولد 1993 يسكن حي أور، وعمله كاسب (سائق تك تك) حيث تم تسليبه الدراجة وقتله من قبل شخص مجهول الهوية".

وأضاف المصدر، أن "فريق عمل جرى تشكيله من قبل (شعبة استخبارات الشعب) وبالتنسيق مع مكتب مكافحة إجرام القدس، لغرض متابعة الكاميرات ومعرفة خط سير الدراجة (التك تك) بعد حادث القتل، وتبين أن القاتل قد سلك مناطق (علوة زويني - أم الكبر والغزلان، باتجاه مدينة الصدر - الكيارة - الفلاح - الداخل - الحبيبية - العبيدي - الاستكشافات النفطية)، ومن ثم عاد باتجاه (البلديات - الحبيبية - ساحة الحمزة - الداخل - جميلة - فلكة 83 شارع صفي الدين الحلي) ثم دخوله إلى منطقة أم الكبر والغزلان محلة 341 دور التجاوز قرب شقق الطالبية".

وأشار إلى أن "متابعة كاميرات المراقبة لتتبع القاتل، من قبل الجهات المعنية استمرت 7 أيام، وبعد توسيع دائرة البحث وتفعيل الجهد الاستخباري مع المتعاونين جرى التعرف على الشخص الذي قام بعملية قتل المجنى عليه وتحديد داره".

وذكر المصدر، أن "بعد أخذ الموافقات الأصولية من قبل قاضي التحقيق، وبتاريخ 28/2 تم إلقاء القبض على المتهم (ع.ح) تولد 1980، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وتسليمه إلى مكتب مكافحة إجرام القدس لينال جزاءه العادل"، لافتاً إلى أن "الملقى القبض عليه، تبين أنه متهم أيضاً بـ١٧ قضية قتل وتسليب".