بعد تعرضه لهجوم بناسفة.. الحشد الشعبي: قواطعنا تحت السيطرة في صلاح الدين

شفق نيوز/ أكد اللواء التاسع في الحشد الشعبي، المرابط شرقي صلاح الدين، يوم الجمعة، سيطرته على قواطع مسؤولياته الأمنية بعمليات استباقية لحماية وتأمين القرى الزراعية هناك.

وكانت دورية للواء التاسع في الحشد، تعرضت أمس الخميس، لاستهداف بعبوة ناسفة قديمة زرعها عناصر داعش بين منطقة (المالح والناعمة) في أطراف قضاء الدور.

ورغم ذلك، نفى مسؤول إعلام اللواء، فاروق عبد الحسن، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "قدرة داعش على شن أي تعرضات أو هجوم ضد قواطع ونقاط اللواء الأمنية".

وأضاف عبد الحسن، أن "اللواء التاسع يؤمن ويفرض سيطرته على اكثر من 80 كم2 شرقي صلاح الدين، بعمليات استباقية ونوعية لتأمين القرى الزراعية أيضاً من التهديدات الإرهابية، فضلا عن حماية المزارعين من أي استهداف".

ولفت إلى أن "خلايا داعش النائمة موجودة، لكن مواصلة رصدها وتعقبها يجهض محاولات إحيائها"، مشيرا إلى أن "عناصر داعش تسعى لاثبات وجود وهمي واعلامي لخداع الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين، إلا أنها فقدت قدرتها القتالية وتحولت إلى أنفار تبحث عن مخابئ وملاذات".