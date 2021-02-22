بعد تعرضه لتهديد.. مسلحون يفتحون النار على منزل "باسم عباس" ببغداد (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتعرض منزل اللاعب الدولي السابق باسم عباس بالعاصمة بغداد إلى هجوم مسلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أشخاصاً مجهولين يستقلون دراجة نوع "تكتك" فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة تجاه منزل اللاعب باسم عباس الكائن بمنطقة الرئاسة بالمشتل جنوب شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "عباس رفع دعاوى قضائية ضد عدد من الاشخاص في القضاء على وفق المادة الرابعة ارهاب".

وكان مشجعو نادي الطلبة خرجوا بمظاهرة اليوم بقيادة باسم عباس لإسقاط علاء كاظم من رئاسة النادي.

وسبق وان تعرض اللاعب باسم عباس لتهديد برسالة وصلته على جهاز النقال من رقم مجهول.