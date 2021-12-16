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بعد تعرضه لتفجير صباحاً.. احباط محاولة لاستهداف رتل دعم لوجستي في الديوانية

Category: أمـن

Date: 2021-12-16T11:13:42+0000
بعد تعرضه لتفجير صباحاً.. احباط محاولة لاستهداف رتل دعم لوجستي في الديوانية

شفق نيوز/ أحبطت وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الخميس، محاولة استهداف لرتب دعم لوجستي بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة الديوانية اثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع في قاطع الحمزة".

واشارت الى "تفجير العبوة موقعيا من قبل خبير المتفجرات".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة الديوانية، مشيراً إلى أن العبوة انفجرت بعد عبور الرتل.

وتابع المصدر، أن "الهجوم لم يخلف إصابات تُذكر"، موضحاً أن "الرتل أكمل سيره إلى وجهته المقصودة".

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