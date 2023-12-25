بعد تعرضهم لهجوم بقذائف"RBG".. اختطاف صيادين كويتيين في العراق

شفق نيوز/ تعرض صيادون كويتيون إلى الاختطاف في الجزيرة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين والأنبار، يوم الاثنين، وذلك بعد مهاجمة عجلتهم بقذائف "آر.بي.جي".

هذا وتوجه توجه السفير الكويتي في العراق، من بغداد إلى مقر قيادة عمليات الجزيرة - قاطع غرب محافظة الأنبار لغرض متابعة موضوع اختطاف الصيادين الكويتيين في البادية الشمالية الغربية من المحافظة.

وبحسب المعلومات التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن الصيادين جرى اختطافهم مساء أمس الأحد، أثناء تواجدهم في البادية شمال غرب محافظة الأنبار، وذلك بعد أن تعرضت إحدى العجلات نوع (تويوتا لاندكروز بيضاء اللون) تحمل اللوحة 18376 الكويت، إلى هجوم بصاروخ قاذفة نوع RBG7.

وتفيد المعلومات، بأن "العجلة كان بداخلها صيادان كويتيان وهم (أنور جليدان الظفيري - فيصل جابر المطيري)، وأدى الهجوم إلى احتراق العجلة بالكامل ومصيرهم ما يزال مجهولاً"، وفق شهود عيان كانوا متواجدين على مقربة من مكان الحادث.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن "الصيادين المذكورين أعلاه كانوا ضمن حدود قاطع قيادة عمليات صلاح الدين المحاذية لقاطع جزيرة شمال غرب الأنبار، ضمن منطقة (شمال غرب بحيرة الثرثار - منطقة بيوت خليفة حسب الاحداثيات - مسافة 50 كلم تقريباً عن غرب ناحية الصينية - قضاء بيجي - محافظة صلاح الدين)".

وبموجب الموقف أعلاه، صدرت أوامر عاجلة من قيادة العمليات المشتركة، بإخلاء الصيادين فوراً من قاطع غرب محافظة صلاح الدين وقاطع محافظة الأنبار، اعتباراً من اليوم 25-12-2023، وباشرت تشكيلات طيران الجيش والطائرات المسيرة التابعة إلى وزارة الدفاع، بعمليات مسح جوي، بحثا عن الصيادين الكويتيين المفقودين.