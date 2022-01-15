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بعد تعرضها لهجوم.. التحالف الدولي: قاعدة بلد خالية من قواتنا

Category: أمـن

Date: 2022-01-15T15:59:20+0000
بعد تعرضها لهجوم.. التحالف الدولي: قاعدة بلد خالية من قواتنا

شفق نيوز/ نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم السبت، أي وجود له في قاعدة بلد العسكرية بمحافظة صلاح الدين، مشيراً إلى ان استهدافها اعتداء على الشعب العراقي.   

وفي وقت سابق اليوم السبت، تعرضت قاعدة بلد الجوية إلى هجوم بسرب من الطائرات المسيرة.

وجاء في بيان، لقوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" للتحالف الدولي وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن التحالف ينفي وجوده في قاعدة بلد"، مشيراً إلى أن "الاعتداء على المنشآت العراقية هو اعتداء على الشعب العراقي".

وأضاف البيان، أن "التحالف يحتفظ بحد أدنى من التواجد في المواقع العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين"، مؤكداً "لا يوجد لديه أفراد في قاعدة بلد".

وأوضح بيان التحالف الدولي، أن "القوات العراقية لديها الكفاءة والقدرة على حماية منشآتها".

وأصدرت خلية الإعلام الامني اليوم، توضيحا بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية، مبينة أن ثلاثة طائرات مسيرة اقتربت، فجراً من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين

وأضاف بيان الخلية، أن الطائرات "تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الابراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، حيث قامت القوة بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار.

فيما اعتبر "ابو علي العسكري" المسؤول الأمني لكتائب حزب الله احدى فصائل المقاومة العراقية، أن رواية خلية الإعلام الأمني في استهداف قاعدة بلد "مثيرة للسخرية وفيها مغالطات عدة".

 

 

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