بعد تعرضها للتهديد .. فرض حماية مشددة لقناة فضائية وسط بغداد

شفق نيوز/ فرضت القوات الامنية، اليوم الأحد، إجراءات أمنية مشددة حول مبنى قناة فضائية عراقية وسط العاصمة بغداد بعد تعرضها الى تهديد من قبل مجاميع مسلحة

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية انتشرت وأغلقت الطريق المؤدي إلى قناة (UTV) الكائن داخل كنيسة السبتيين في شارع النضال بغداد بعد تعرض مبنى القناة للتهديد من قبل مجاميع مسلحة.

وعزا المراسل سبب التهديد الى قيام الاعلامي (احمد ملا طلال) بالتحدث عن مجاميع مسلحة خلال البرنامج التلفزيوني الذي تبثه القناة.