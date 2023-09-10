بعد تضارب الأنباء.. مصدر يؤكد لشفق نيوز اغتيال شقيق اللاعب علاء مهاوي

شفق نيوز/ أكد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، اغتيال شقيق اللاعب العراقي علاء مهاوي بظروف غامضة على يد مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين اعترضوا طريق المواطن أحمد علي حمود العلياوي، شقيق لاعب المنتخب الوطني علاء مهاوي، في منطقة بوب الشام طريق الحسينية – الراشدية شمال شرقي العاصمة بغداد".

وبين أن "العلياوي ترّجل من سيارته نوع (جيب شيروكي) فقام المسلحون بإطلاق النار عليه ولاذوا بالفرار"، مشيراً إلى أنه "تم نقل المصاب من قبل رجل وامرأه مجهولي الاسم إلى مستشفى حمادي شهاب القريبة من مكان الحادث، كما تم تدوين إفادة المصاب من قبل مركز شرطة بوب الشام".

وتابع المصدر "وفي المستشفى تدهورت الحالة الصحية للعلياوي وتم نقله إلى مستشفى الكندي وسط بغداد لكنه فارق الحياة".

وأضاف أن "سبب الاغتيال ما زال مجهولاً وحالياً القوات الأمنية تقوم بتدقيق كاميرات المراقبة التابعة إلى محافظة بغداد على الطريق المذكور".