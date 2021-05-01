بعد تضارب الانباء.. الازيرجاوي يباشر مهامه مديرا لاستخبارات ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بمباشرة اللواء علي خوام الازيرجاوي مهامه رسميا مديرا لاستخبارات ديالى خلفا للعميد علي السوداني الذي اقيل مؤخرا بسبب الخروق الامنية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أنه "بعد تدقيق ومقاطعة المعلومات واتضاح الأمر، أنهي تكليف السوداني، من مهام مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى، وجرى تكليف اللواء علي خوام الازيرجاوي بدلا عنه".

وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت معلومات وانباء متضاربة ومضللة بشأن العميد علي السوداني، ومنها أنه جرى اختطافه في بغداد.

وتحدثت الانباء نقلا عن عائلة السوداني، أن آخر اتصال ولقاء أجراه العميد السوداني كان مع رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف، وأن الأخير يرفض أن يعطي أي خبر عنه لعائلته.

وقبل ثلاثة ايام ، أفاد مصدر أمني مسؤول، بتكليف اللواء علي خوام الازيرجاوي مديراً لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن اللواء الازيرجاوي تم تعيينه بهذا المنصب بدلا من العميد علي السوداني الذي أُعيد إلى مديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية.

وأضاف المصدر أن هذا التغيير جاء عقب الخروق الأمنية التي شهدتها بعض المناطق في محافظة ديالى وسقط على اثرها عدد من الضحايا والجرحى بينهم من القوات العراقية.