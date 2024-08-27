بعد تصفية زميل له في بغداد .. نجاة محامٍ من محاولة اغتيال بالبصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بنجاة محامٍ من محاولة اغتيال في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحامي نجا من محاولة الاغتيال بعد تعرضه لاطلاق نار اثناء توجهه الى عمله ضمن قضاء الزبير في البصرة

حسب المعلومات الأولية الواردة، فإن الحادث يعود بسبب مرافعته في قضية بالمحكمة.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان نقابة المحامين العراقيين، في وقت سابق من صباح اليوم، عن مقتل أحد أعضائها داخل مكتبه في منطقة الكاظمية ببغداد، مبينة أن "ظروف مقتله غامضة"، وتتابع مع القوات الأمنية ملابسات القضية.

في حين لفت مصدر أمني، إلى إقدام مسلحين مجهولين على اقتحام مكتب محامي ضمن منطقة العطيفية قرب الكاظمية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسلحين وقاموا بإطلاق النار على من أسلحة نوع مسدس ما أسفر عن مقتله في الحال"، مبيناً أن "الجريمة حصلت داخل مكتب المحامي في الطابق الثالث المعد للمرافعة والمحاماة".