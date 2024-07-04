بعد تزايد الغرق..نشر دوريات للشرطة النهرية في ديالى ومنع السباحة بالأماكن الخطرة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الخميس، نشر دوريات للنجدة النهرية ومنع السباحة في الأماكن الخطرة بعد ارتفاع حالات الغرق.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة سجلت خلال الأسابيع الأربعة الماضية أكثر من 10 حالات غرق معظمها لشباب كانوا يمارسون هواية السباحة في الأنهر".

وأضاف أن "قيادة شرطة ديالى نشرت دوريات للنجدة النهرية في عدة أماكن لمتابعة الشباب وإنقاذ أي حالة غرق ممكن أن تحدث، فضلا عن منع السباحة في الأماكن المصنفة ضمن الخطرة والعمية".

وسجلت ديالى خلال الاسبوع الماضي غرق شابين وامرأة وابنتها في مناطق متفرقة.