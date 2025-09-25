بعد تزايد الحوادث المرورية.. توجيهات أمنية صارمة في ذي قار (وثيقة)

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت قائممقامية قضاء كرمة بني سعيد بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، عن إصدار توجيهات أمنية وإدارية جديدة للحد من الحوادث المرورية التي شهدها القضاء في الآونة الأخيرة.

وقال قائممقام القضاء، زكي منصور، في كتاب رسمي موجه إلى الأجهزة الأمنية والدوائر المعنية، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لكثرة الحوادث في الآونة الأخيرة نتيجة لوجود مقاهي في أماكن بعيدة عن مركز المدينة وفي المناطق العشائرية، وتبقى مفتوحة لأوقات متأخرة جداً من الليل ولتسببها بحوادث السير، عليه تقرر كافة المقاهي في مناطق قضاء كرمة بني سعيد في الساعة الـ12 منتصف الليل".

وأضاف: "كما تقرر عدم السماح بمرور الدراجات النارية والستوتات بعد منتصف الليل في الطرق الرئيسية ومحاسبة المخالفين وحجز هذه الدراجات، و​عدم السماح بمرور الدراجات التي لا تحمل إضاءة وذات الأصوات العالية طيلة اوقات الليل".

وشدد منصور، على" ضرورة نصب دوريات ثابتة ومتحركة لمحاسبة المخالفين".

وتتصاعد الحوادث المرورية في محافظة ذي قار بشكل يثير القلق، وسط تضارب في الإحصاءات الرسمية الصادرة من جهات مختلفة، حيث سجلت المحافظة خلال شهر آذار/ مارس الماضي فقط أكثر من 450 إصابة جراء حوادث مرورية ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة ذي قار، بحسب تصريحات رسمية.