بعد ترديده للبيعة.. الأمن العراقي يطيح بإرهابي في صلاح الدين (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، المدعو (س.و)، وذلك بعملية نوعية واستباقية جرت وفق أوامر قضائية وباستدراج دقيق.

وذكر بيان صادر عن مديرية العلاقات والإعلام في الجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابي المقبوض عليه ظهر في مقطع فيديو وهو يعلن البيعة لتنظيم داعش الإرهابي، مهدداً باستهداف الأجهزة الأمنية والمدنيين".

وأضاف أن "المتهم كان يدير حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي يروّج من خلاله لأفكار متطرفة، ويدعم بقايا التنظيم الإرهابي ويحرّض على ارتكاب أعمال عنف".

وتابع البيان،: "وبعد مراقبة دقيقة لتحركاته ونشاطه الإلكتروني، نجحت مفارز الأمن الوطني في استدراجه ونصب كمين محكم له، أسفر عن اعتقاله قبل التحاقه بما يُعرف بقاطع حمرين التابع للتنظيم في محافظة صلاح الدين".