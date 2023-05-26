إعتقال داعشي "خطير" عمل بـ"كتيبة بن لادن وتفكيك شبكة دولية لتهريب الآثار بالعراق

شفق نيوز/ أفاد جهاز المخابرات العراقي، يوم الجمعة، باعتقال "أخطر" عناصر تنظيم داعش بما يسمّى ولاية الجنوب أثر عملية استخبارية وتتبع استمر لعدة أشهر.

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز فإن "الإرهابي أنضم في العام 2014 بصفة مقاتل ضمن ما تسمى (كتيبة أسامة بن لادن) واشترك بعدة هجمات ارهابية ضد القوات الأمنية في مناطق (جرف النصر، والفلوجة، والموصل).

وأشار البيان إلى أن المعتقل "عمل آمراً لعدة مفارز ارهابية أبرزها آمر مفرزة نصب العبوات الناسفة في (ولاية نينوى)، ثم أصبح مسؤولاً عن توزيع الكفالات على عناصر التنظيم في (ولاية الجنوب).

وتابع الجهاز في بيانه أنه تم اعتقاله جنوب بغداد بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض من قوات الفرقة 17 الجيش العراقي.

في غضون ذلك أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي في محافظة بابل، تفكيك شبكة دولية مكونة (4) أشخاص أحدهم عربي الجنسية يقومون بتهريب الآثار.

هذا وقد ضبطت القوات الأمنية بحوزتهم (3) ثلاثة مخطوطات حسب المعلومات الاولية وادعائهم انها تم تهريبها من إحدى المتاحف خارج البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز، أن هذه العملية تمت بعد جهود كبيرة من عمليات الرصد والتحري والمتابعة استمرت لعدة أيام ادت الى تحديد الاهداف بدقة حتى القبض عليهم بالجرم المشهود في محافظة بابل .