بعد تبادل لإطلاق النار .. الإطاحة بـ"أخطر" تجار المخدرات وعصابته جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، أن مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد تمكنت من إلقاء القبض على "اخطر" تجار المخدرات في المحافظة وعصابته.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجدهم ليتم على الفور وضع خطة محكمة، وبعملية استباقية تمت مداهمتهم وتبادل لاطلاق النار معهم واصابة احد المتهمين والقاء القبض على ثلاثة منهم في مناطق مختلفة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر باكثر من ٢٠٣٦٩ حبة مخدرة و اسلحة متنوعة.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.