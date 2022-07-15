سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد تبادل لإطلاق النار .. الإطاحة بـ"أخطر" تجار المخدرات وعصابته جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-07-15T11:32:09+0000
بعد تبادل لإطلاق النار .. الإطاحة بـ"أخطر" تجار المخدرات وعصابته جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، أن مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد تمكنت من إلقاء القبض على "اخطر" تجار المخدرات في المحافظة وعصابته.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجدهم ليتم على الفور وضع خطة محكمة، وبعملية استباقية تمت مداهمتهم وتبادل لاطلاق النار معهم واصابة احد المتهمين والقاء القبض على ثلاثة منهم في مناطق مختلفة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر باكثر من ٢٠٣٦٩ حبة مخدرة و اسلحة متنوعة.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

related

اعتقال ثلاثة تجار مخدرات وخمسة متعاطين بينهم امرأة في السليمانية والبصرة

Date: 2021-04-18 09:08:25
اعتقال ثلاثة تجار مخدرات وخمسة متعاطين بينهم امرأة في السليمانية والبصرة

بين أفرادها نساء .. تفكيك عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في بغداد

Date: 2022-02-11 09:56:31
بين أفرادها نساء .. تفكيك عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في بغداد

الأمن العراقي يحبط عملية تهريب 3.5 كليوغرامات مخدرات من "دولة مجاورة"

Date: 2020-10-16 11:23:40
الأمن العراقي يحبط عملية تهريب 3.5 كليوغرامات مخدرات من "دولة مجاورة"

في ثلاث محافظات.. حالة انتحار واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات

Date: 2021-04-19 08:33:31
في ثلاث محافظات.. حالة انتحار واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات

البصرة .. اعتقال عصابة للنصب والاحتيال يتنكر أفرادها بالزي البحريني

Date: 2021-11-17 11:28:00
البصرة .. اعتقال عصابة للنصب والاحتيال يتنكر أفرادها بالزي البحريني

البصرة تفتح تحقيقا حول "اساءة" رجل امن "للعمائم"

Date: 2020-04-12 14:27:03
البصرة تفتح تحقيقا حول "اساءة" رجل امن "للعمائم"

الأمن يقبض على متاجرين "خطيرين" بالمخدرات يمثلون عصابة في ديالى

Date: 2020-05-21 15:32:40
الأمن يقبض على متاجرين "خطيرين" بالمخدرات يمثلون عصابة في ديالى

المخدرات والسلاح والنزاعات.. الماجدي يحدد أولويات الملف الأمني في البصرة

Date: 2021-05-17 05:27:15
المخدرات والسلاح والنزاعات.. الماجدي يحدد أولويات الملف الأمني في البصرة