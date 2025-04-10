بعد تبادل لإطلاق النار.. اعتقال 4 متهمين بحوزتهم 20 كغم من المخدرات في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن قوة من جهاز الأمن الوطني، ضبطت أكثر من 20 كغم من المواد المخدرة في منطقة الإصلاح الزراعي غربي الموصل، وألقت القبض على أربعة متهمين بحيازتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية نُفذت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن نشاط مجموعة تقوم بتهريب وترويج المخدرات في المنطقة".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية، وأثناء محاولتها إيقاف المركبة التي كان يستقلها المتهمون، تعرضت لإطلاق نار، مما اضطرها للرد بالمثل"، مبيناً أن "الاشتباك أسفر عن اعتقال المتهمين الأربعة دون وقوع إصابات بين أفراد القوة الأمنية".

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط المواد المخدرة والسلاح المستخدم في الحادثة، ونُقل المتهمون إلى مركز أمني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.