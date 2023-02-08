تبادل إطلاق نار في النجف يفضي باعتقال تاجر مخدرات

شفق نيوز/ افاد اعلام قيادة شرطة النجف، يوم الأربعاء، بأن قوة مشتركة ألقت القبض على شخص يتاجر بالمواد المخدرة بعد تبادل إطلاق نار وبحوزته "مادة الكريستال" المخدرة .

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عملية مشتركة بين مكافحة الجريمة المنظمة وقوة مشتركة من افواج طوارئ النجف نفذت على شخص يتاجر بالمواد المخدرة شمالي المحافظة.

وأوضح أن معلومات وردت بوجود شخص يتاجر بالمواد المخدرة يسكن طريق نجف كربلاء، موضحا أن قوة مشتركة من امرية افواج طوارئ النجف وبإشراف مباشر من قبل امر الافواج بالتعاون مع مكافحة الجريمة المنظمة شرعت باتجاه مكان تواجد المتهم.

وتابع البيان، أنه بعد وصول القوة تم إطلاق النار عليها من قبل المتهم لكن بجهود رجال افواج الطوارئ، تم إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري نوع بندقية كلاشنكوف مع مخازن عتاد ومسدس وعلبة تحتوي على مواد مخدرة، مبينا أنه تم تسليم المتهم الى الجهة المختصة.