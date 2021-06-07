بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.. القبض على تاجر مخدرات في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الاثنين، القبض على تاجر مخدرات، بعد تبادل إطلاق النار مع القوات الأمنية شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تاجر مخدرات كان بصحبة متهم آخر، وضبطا متلبسين وبحوزتهما كمية من المخدرات وأسلحة نارية وذخيرة حية ومواد أخرى".

وأشارت إلى أن "معلومات موثوقة مكنت فريق عمل مشترك ضم مفارز من شعبة شؤون مخدرات المسيب وقوة من طوارئ قسم شرطة المسيب، ومفارز من الأمن الوطني المسيب، من تنفيذ العملية".

وأوضحت القيادة، أن "القوة المنفذة تحفظت على المضبوطات ونقلت المتهمين الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية".