بعدّة محافظات.. الفرات يبتلع طفلاً وإصابات بحادث سير واعتقالات

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية عراقية، يوم الأربعاء، بإصابة عدة اشخاص بحادث سير، في وقت انتشلت قوة أمنية جثة طفل قضى غرقاً، فيما اعتقلت القوات الامنية متهيمن بالقتل وترويج المخدرات والتزوير بينهم امرأة وذلك بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد ومحافظتي ديالى وبابل.

وقال مصدر في محافظة في محافظة بابل، إن الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة المحافظة انتشلت من نهر الفرات المار بقضاء المسيب شمال الحلة جثة طفل في الثالثة عشرة من عمره غرق أثناء تواجده بقرب النهر".

وفي ديالى اصيب 4 أشخاص في حادث سير قرب مقر عمليات ديالى 6 كم شمال شرق بعقوبة.

بدورها القت الشرطة الاتحادية القبض على 6 متهمين احدهم بالقتل وخمسة بترويج المخدرات والتزوير بينهم امرأة في مناطق مختلفة من بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من مكافحة أجرام المدائن، القت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 405 "قتل" في منطقة "جسر ديالى" ، تمت عملية إلقاء القبض بناءاً على مذكرة قبض بحقه صادرة من محكمة تحقيق المدائن ومن خلال ورود معلومات استخبارية بتواجده في محل سكناه".

وفي السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء الثاني وبعد ورود معلومات تفيد بتواجد 3 متهمين بينهم امرأة مطلوبين قضائياً الى محكمة تحقيق الرصافة ، حيث أُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم، مادة الكرستال تقدر "53" غم، بايب تعاطي، ميزان إلكتروني، في منطقة" الاستكشافات النفطية_ البلديات".

وفي سياق متصل وضمن قاطع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج الثالث اللواء السابع ترافقها قوة من استخبارات بغداد ومركز شرطة السيدية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 295 "تزوير" والمطلوب الى محكمة تحقيق البياع وتم تسليم جميع المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص اصولياً.