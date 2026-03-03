بعد بلد.. قصف يستهدف قاعدة الإمام علي في الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بتعرض قاعدة الإمام علي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار لقصف، من دون صدور معلومات رسمية حتى الآن عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الجهات الأمنية باشرت إجراءاتها الميدانية للتحقق من طبيعة القصف والجهة المنفذة،.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم مماثل طال قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، وسط تصاعد حوادث الاستهداف بالطائرات المسيّرة والصواريخ في عدد من المحافظات خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع التوترات الإقليمية.