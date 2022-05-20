بعد بلاغ من زوجها .. تحرير امرأة مختطفة بكربلاء واعتقال منتحل صفة قاض في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، بتحرير امرأة مختطفة والقاء القبض على الخاطف في وقت قياسي في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أنه بعد أن استنجد أحد المواطنين بقسم شرطة الأقضية بأن زوجته مخطوفة، وجه قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني مفاصل مديرية الشرطة كافة، المتواجدة ضمن المحافظة بالبحث والتحري ونصب سيطرات مؤقتة والقاء القبض على الخاطف.

ووفقا للبيان فإنه وبوقت قياسي تم إلقاء القبض على الخاطف وتحرير المختطفة في احدى مناطق المحافظة من قبل ابطال قسم شرطة الاقضية.

هذا وقد أحيل المتهم الذي تم القبض عليه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

وفي السياق تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب المنصور لمكافحة الإجرام من القاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة قاض في مجلس القضاء الأعلى.

وذكرت مكافحة إجرام بغداد في بيان انه، تمت عملية القبض بعد توافر معلومات عن قيام المتهم بالدخول إلى محكمة تحقيق الكرخ بصفته قاض، ليتم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف. وبحسب البيان فإن قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.