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بعد بغداد.. محافظة جديدة تنشر قوات الأمن قبيل إعلان نتائج الانتخابات

Category: أمـن

Date: 2021-10-16T19:13:41+0000
بعد بغداد.. محافظة جديدة تنشر قوات الأمن قبيل إعلان نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم السبت، نشر قطعاتها الامنية والاستخبارية تحسباً لأي طارئ في حال إعلان النتائج النهائية للإنتخابات التي اجريت الاحد الماضي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من قبل قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني، قامت جميع القوات الأمنية والاستخبارية والجيش والمرور وكافة القطعات بالانتشار في المحافظة".

وأضافت، "حيث باشرت هذه القوة بمسك مداخل ومخارج المحافظة وكذلك حماية الأبنية المهمة في المحافظة وحماية مكتب المفوضية وتم نشر القوات في الشوارع وتامين الحماية لجميع المواطنين".

وافاد مصدر أمني اليوم السبت، بإعادة انتشار القوات الامنية في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الانتشار الامني في مناطق وسط بغداد ومداخل المنطقة الخضراء بسبب نتائج الانتخابات التي من المقرر إعلانها مساء هذا اليوم.

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