القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق "أبو درع" (وثيقة)

شفق نيوز - بغداد

أصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، يوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق المدعو إسماعيل حافظ عبد علي اللامي، الملقب بـ"أبو درع"، وذلك على خلفية شكوى رسمية قدمتها أمانة بغداد.

ووفقاً للممثل القانوني للأمانة، فإن الاتهام يتركز حول قيام "أبو درع" باقتحام مبنى دائرة العقارات التابعة للأمانة، وتهديد المواطنين والموظفين وعناصر الحراسة الأمنية، بهدف إجبارهم على إرساء إحدى المزايدات لصالحه.

وطبقاً للوثائق، أصدرت المحكمة مذكرة القبض استناداً لأحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بجريمة التهديد، حيث خول قاضي التحقيق نبيل كريم حسون جميع أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بتنفيذ أمر القبض بحق المتهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من تداول مقطع مصور يظهر أشخاصاً يُعتقد أنهم من ذوي "أبو درع" داخل مبنى الأمانة، وهم يوجهون تهديدات وإساءات قومية لموظف رفض تمرير معاملة لهم، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط المجتمعية.

ويُعد "أبو درع" من الشخصيات الجدلية التي ارتبط اسمها بأحداث العنف الطائفي التي شهدها العراق عقب عام 2005، حيث واجه اتهامات سابقة بالضلوع في عمليات قتل وتهجير قسري قبل سنوات من ظهور تنظيم داعش في عام 2014.