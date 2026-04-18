بعد بحث دام أسبوعاً كاملاً .. انتشال جثة غريق من نهر في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، بانتشال جثة شخص كان قد غرق قبل نحو أسبوع في نهر منطقة "الكتيبة" بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضحية وهو من عناصر "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري كان قد ذهب مع أصدقائه في نزهة الى تلك المنطقة و خيموا فيها إلا أنه قرر السباحة في النهر، مبينا أنه وبعد النزول الى الماء فُقد أثره لتباشر فرق الإنقاذ المتخصصة بعمليات البحث المتواصلة.

وأضاف أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث بعد انتشال الجثة، وإرسالها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية.

من جانبها أكدت قيادة قوات الرد السريع في بيان، بأن سرية الضفادع البشرية في فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع لها عثرت على الشاب الغريق المدعو (ابراهيم مجيد الحسيني) في ناحية الصدور بمحافظة ديالى.