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بعد ان هدد بنشر صورها .. إعادة مبالغ مالية ومقتنيات من مبتز لفتاة في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-01-31T09:33:59+0000
بعد ان هدد بنشر صورها .. إعادة مبالغ مالية ومقتنيات من مبتز لفتاة في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية  بمحافظة الأنبار يوم الاحد عن تمكنها من إعادة مبلغ مالي مقداره ٥٠٠ ألف دينار، وهاتف نقال حديث، ومقتنيات أخرى الى إحدى المواطنات من شخص مارس الابتزاز ضدها.

واوضح بيان صادر عن الشرطة المجتمعية ان المبتز هدد بنشر صور الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تستمر بدفع المبالغ المالية له.

واضاف البيان ان المبتز قد اعترف بفعلته صراحة، بعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، حيث اتخذت بحقه الإجراءات الأصولية، بعد حذف محتوى الابتزاز وإعادة كل ما أخذه من المواطنة من أموال ومقتنيات.

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