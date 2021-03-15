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بعد ان قتل داعش ثلاثة من ابنائها .. التنظيم يعود ويفجر منزلين لأسرة الضحايا في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-15T07:30:09+0000
بعد ان قتل داعش ثلاثة من ابنائها .. التنظيم يعود ويفجر منزلين لأسرة الضحايا في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأثنين بإقدام تنظيم داعش على تفجير منزلين فارغين لأُسرة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن داعش قام في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس بتفجير منزلين في اطراف قرية المخيسة قرب ناحية ابي صيدا 30كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر أن المنزلين خاليان من وجود الاسر وهي تعود لأسرة بيت سميط الدليمية والتي قتل داعش 3 من ابنائها  في السنوات الماضية بسبب مقاومتهم للتنظيم قبل نزوحهم الى بعقوبة.

وأكد المصدر أن الأضرار مادية فقط فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا في الحادث.

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