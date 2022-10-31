بعد انفجار "البنوك".. قرار أمني بإغلاق الساحات و"الكراجات" غير الرسمية

شفق نيوز/ وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، يوم الإثنين، بتفتيش وغلق الساحات و"الكراجات" غير الرسمية ومنع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية القابلة للانفجار داخل المناطق السكنية.

يأتي ذلك بعد يومين من انفجار صهريج محمل بالغاز بمنطقة البنوك شمال شرق بغداد، خلف 9 ضحايا و13 جريحاً، وفقاً لإحصائية رسمية وردت لوكالة شفق نيوز.

وذكر بيان لاعلام قيادة عمليات بغداد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد العمليات أوعز بالتفتيش الدوري للساحات والكراجات من قبل اللجان المشكلة لذلك وغلق غير المجاز منها والتأكد من الإجراءات (الأمنية -شروط السلامة) ومنع وقوف العجلات التي تحمل الوقود والغاز والمواد القابلة للإنفجار داخل الكراجات والمناطق السكنية".

ودعت قيادة عمليات بغداد جميع اصحاب الساحات غير المجازة الى "مراجعة أمانة بغداد (دائرة التصاريح الأمنية) لإكمال معاملاتهم للحصول على الموافقات الرسمية لمزاولة العمل وفق الضوابط المعدة من قبلهم لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية".