سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد انفجار "البنوك".. قرار أمني بإغلاق الساحات و"الكراجات" غير الرسمية

Category: أمـن

Date: 2022-10-31T10:55:24+0000
بعد انفجار "البنوك".. قرار أمني بإغلاق الساحات و"الكراجات" غير الرسمية

شفق نيوز/ وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، يوم الإثنين، بتفتيش وغلق الساحات و"الكراجات" غير الرسمية ومنع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية القابلة للانفجار داخل المناطق السكنية.

يأتي ذلك بعد يومين من انفجار صهريج محمل بالغاز بمنطقة البنوك شمال شرق بغداد، خلف 9 ضحايا و13 جريحاً، وفقاً لإحصائية رسمية وردت لوكالة شفق نيوز.

وذكر بيان لاعلام قيادة عمليات بغداد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد العمليات أوعز بالتفتيش الدوري للساحات والكراجات من قبل اللجان المشكلة لذلك وغلق غير المجاز منها والتأكد من الإجراءات (الأمنية -شروط السلامة) ومنع وقوف العجلات التي تحمل الوقود والغاز والمواد القابلة للإنفجار داخل الكراجات والمناطق السكنية".

ودعت قيادة عمليات بغداد جميع اصحاب الساحات غير المجازة الى "مراجعة أمانة بغداد (دائرة التصاريح الأمنية) لإكمال معاملاتهم للحصول على الموافقات الرسمية لمزاولة العمل وفق الضوابط المعدة من قبلهم لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية".

related

عمليات بغداد تكشف لشفق نيوز آخر تطورات انفجار "البنوك" وتعلن عن الحصيلة (فيديو)

Date: 2022-10-29 20:16:06
عمليات بغداد تكشف لشفق نيوز آخر تطورات انفجار "البنوك" وتعلن عن الحصيلة (فيديو)

رواية جديدة عن حادث البنوك.. الانفجار ضرب ملعباً يقع على بعد 450 مترا من الصهريج المنفجر (فيديو)

Date: 2022-10-29 19:39:32
رواية جديدة عن حادث البنوك.. الانفجار ضرب ملعباً يقع على بعد 450 مترا من الصهريج المنفجر (فيديو)

اعفاء قائد عسكري كبير في العراق بسبب حالته الصحية

Date: 2019-12-08 15:45:25
اعفاء قائد عسكري كبير في العراق بسبب حالته الصحية

تأزم الوضع الصحي لقائد عمليات بغداد

Date: 2020-05-25 07:58:58
تأزم الوضع الصحي لقائد عمليات بغداد

قائد عمليات بغداد يعلن تصفية المسؤولين عن استهداف الصحوات

Date: 2020-11-13 06:06:26
قائد عمليات بغداد يعلن تصفية المسؤولين عن استهداف الصحوات

بعد الكرخ.. عمليات بغداد تعلن التوجه لرفع سيطرات الرصافة "غير الضرورية"

Date: 2021-03-18 10:51:38
بعد الكرخ.. عمليات بغداد تعلن التوجه لرفع سيطرات الرصافة "غير الضرورية"

بغداد تتهيأ أمنياً للانتخابات المبكرة

Date: 2021-03-22 20:10:55
بغداد تتهيأ أمنياً للانتخابات المبكرة

عمليات بغداد تعلن السيطرة على نزاع "الكمالية" وتتوعد "المعتدين"

Date: 2021-09-20 19:23:55
عمليات بغداد تعلن السيطرة على نزاع "الكمالية" وتتوعد "المعتدين"