بعد انسحاب العماليين .. وفد عسكري عراقي رفيع يصل إلى مخمور

شفق نيوز/ وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، صباح اليوم السبت، إلى قيادة فرقة المشاة الرابعة عشرة في قضاء مخمور.

وقالت الوزارة في بيان، إن يارالله يرافقه معاونه للعمليات، وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية، للاطلاع على الوضع الأمني وانتشار القطعات في قاطع المسؤولية.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في تركيا، يوم الخميس 19 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، انسحاب قواته بالكامل من مخيم مخمور الواقع جنوب محافظة أربيل.

تجدر الإشارة إلى أن القوات التركية تستخدم طائرات مسيرة بشكل منتظم لتنفيذ غارات جوية على مخيم مخمور بين وقت وآخر بهدف ملاحقة قادة ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

في غضون ذلك وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى محافظة نينوى.

ووفقا لبيان مقتضب صادر عن هيئة الحشد، فإن الفياض التقى بقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي.