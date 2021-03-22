بعد انحسار تمويله.. داعش يتبع أسلوب "الخطف" وطلب "الفدية"

شفق نيوز/ اجمعت مصادر امنية رفيعة في ديالى وصلاح الدين ان تنظيم داعش عاود عمليات الخطف للحصول على الفدية بعد انحسار تمويله في ديالى وصلاح الدين.

وشهدت ديالى وصلاح الدين حادثتي اختطاف نفذها مسلحو داعش الاولى في اطراف ناحية العبارة بعد اختطاف 4 مدنيين من حقول دواجن والثانية في اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين خلال 24 ساعة.

وقال الناطق الرسمي عن قيادة الحشد الشعبي – محور الشمال علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز؛ ان عملية الخطف تمت بعد تأخر عودة المزارعين الى منازلهم بسبب عطل مضخة ماء كان يروون من خلالها أراضيهم الزراعية، مؤكدا ان ذوي المخطوفين اتصلوا بابنائهم واجابهم مسلحو داعش الذين يسعون للفدية وإن الساعات القريبة ستكشف ذلك.

واشار الى ان دوريات من القوات الامنية والحشد الشعبي تواصل البحث والملاحقة لتحرير المخطوفين.

وقامت مجموعة من عناصر داعش اختطفت ليلة أمس الأحد 3 مزارعين "شقيقان وقريب ثالث لهما" في قرية "حليوي" الواقعة على بعد 20 كم غرب قضاء الطوز.

وتعد مناطق شرقي صلاح الدين من البؤر والاوكار الساخنة للتنظيمات المسلحة على الرغم من إعلان القوات الامنية السيطرة عليها وانتهاء وجود داعش فيها بنسبة كبيرة.

الا ان خلايا داعش النائمة لازالت تتربص الفرص لتنفيذ مخططات وضربات نوعية تطال المدنيين والقطعات الأمنية بحسب مصادر استخبارية.