بعد انتهاء معارك آمرلي.. قائد عمليات كركوك يتوعد بالثأر

شفق نيوز/ توعد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، اليوم الخميس، بالثأر للضحايا الذين سقطوا جراء هجمات لتنظيم "داعش" في منطقة آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين "المجاورة".

وقال الفريجي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه يتابع حادثة قتل اثنين من الصيادين الذين انطلقوا من سد العظيم في قاطع ديالى واستشهدوا في قاطع الزرگة ضمن صلاح الدين.

وأضاف الفريجي، "سنثأر للشهداء حتى لو كانوا خارج قاطع عملياتنا"، مبيناً أنه "أمر بقصف مكان الحادث وفق الاحداثيات حتى وان لم يكن متواجد فيه احد".

وانتهت، مساء امس الاربعاء، اشتباكات مسلحة بين الحشد الشعبي والأهالي ضد عناصر داعش، في أطراف قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين، بتدخل الطيران الحربي.

وبحسب مصدر أمني،فأن أربع ضحايا سقطوا من الحشد والأهالي وأصيب أربعة آخرون خلال اشتباكات بين الحشد الشعبي لواء52 والأهالي من جهة وبين عناصر داعش في أطراف بحيرة العظيم غربي قضاء امرلي، خلال حملة بحث عن صياد خطفه داعش أمس وقتل رفيقه بهجوم غادر.

واشار المصدر الى تدخل الطيران الحربي وقصفه لأماكن داعش في أطراف في بحيرة العظيم، أسفر عن انتهاء الاشتباكات فيما ما زال مصير الصياد المخطوف مجهولا.

وشن تنظيم داعش، (الثلاثاء) هجوماً على أشخاص يمتهنون صيد السمك قرب بحيرة شرقي محافظة صلاح الدين.

وقضاء آمرلي التابع لمحافظة صلاح الدين يتعرض صيادوه بين الحين والآخر الى هجمات من قبل تنظيم داعش الذي يتخذ من الوديان القريبة من بحيرة العظيم ملاذاً له.