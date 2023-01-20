بعد انتهاء خليجي 25.. الداخلية تنهي حالة الانذار (ج) والعودة الى الوضع الطبيعي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإنهاء حالة الانذار (ج) لجميع القطعات الأمنية عقب انتهاء بطولة خليجي 25 التي توج بها المنتخب العراقي.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية قررت رفع حالة الانذار (ج) وعودة جميع القطعات الى الوضع الطبيعي".

ودخلت القطعات الامنية حالة الإنذار (ج) مع بدء بطولة خليجي 25 التي انطلقت في 6 كانون الثاني الجاري وانتهت فعالياتها امس بتتويج المنتخب العراقي بالنجمة الرابعة بعد الفوز على المنتخب العماني بنتيجة 3 - 2 في مباراة مثيرة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.