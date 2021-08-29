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بعد انتهاء القمة .. إعادة فتح الطرق وسحب جهاز مكافحة الإرهاب من شوارع بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-29T05:21:28+0000
بعد انتهاء القمة .. إعادة فتح الطرق وسحب جهاز مكافحة الإرهاب من شوارع بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن القوات الأمنية أعادت فتح الطرق المغلقة بالعاصمة العراقية بعد انتهاء مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والذي حضره رؤساء ومسؤولون من تسع دول.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه تمت اعادة فتح جميع الطرق التي أُغلقت ضمن منطقة الواجب، وخلال ساعات المقبلة سيتم سحب قطعات جهاز مكافحة الارهاب من التقاطعات والتي انتشرت بها لتأمين القمة.

ووفقا للمصدر فإنه لم يتم تسجيل اي خرق امني خلال فترة انعقاد المؤتمر مع نجاح الخطة الامنية الخاصة بالقمة.

وتشهد بعض مناطق العاصمة زخماً مرورياً متقطعاً منذ صباح اليوم نتيجة بداية أسبوع الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية للدولة.

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