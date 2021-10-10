بعد انتهاء التصويت.. تشديد الحراسة حول ثلاثة مواقع

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الامنية العليا للانتخابات، يوم الأحد، تشديد الحراسة حول ثلاثة مواقع بعد انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "أصدرت اوامر صارمة الى كافة القطعات الامنية في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد اجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات بعد انتهاء الاقتراع العام حفاظاً على سلامة صناديق الاقتراع".

وأضافت، "خولنا القوات الامنية الماسكة باتخاذ اقصى التدابير والاجراءات الامنية حول هذه المواقع".

واغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم بدءا من الساعة السابعة صباحا.