بعد الإيقاع بشبكة "الدهاليز".. "رائد الكرخ" يحبط تهريب شحنة دولارات

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخص حاول تهريب 260 ألف دولار و140 مليون دينار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية باشراف آمرها الرائد عماد تمكنت من اعتقال شخص حاول تهريب مبلغ قدره 260 الف دولار امريكي و140 مليون دينار عراقي كان يروم صاحبها تهريبها من خلال اخفائها في عجلته الى شمال العراق".

واوضح ان "العملية نفذت من خلال متابعة مستمرة من قبل مفرزة (تهريب العملة) التابعة للجريمة المنظمة بأمرة الرائد المذكور اعلاه ضمن سيطرة التاجي باتجاه شمال العراق".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن جهاز الأمن الوطني ضبط 14 مليون دولار وخمسة مليارات معدة للتهريب ومخبأة بـ"غرفة دهاليز" ببغداد، بعملية امنية.

واوضح الجهاز في بيان ان "العملية نفذتها قوة من الجهاز وبعد تقديم مكتب غسيل الاموال الادلة التي اصببت وجود عملية تهريب الدولار وبدأت سلسلة مداهمات في مناطق متفرقة من بغداد وتحت اشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ما افضى الى القبض على 11 متهماً اعترفوا على الاماكن الرئيسة لخزن الأموال في العاصمة بغداد".

واشار الى "ضبط أكثر من 14 مليون دولار و5 مليارات دينار مع عدد من الاسلحة المختلفة".