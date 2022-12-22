بعد الهجوم الأخير .. كاميرات حرارية وتعزيزات عسكرية لإجهاض الهجمات الليلية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الخميس، بنشر تعزيزات عسكرية ونصب كاميرات حرارية في اطراف مناطق شهدت مجزرة ليلية لداعش في وقت سابق في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القيادات الأمنية في بغداد أمرت بنشر تعزيزات من الجيش ونصب كاميرات حرارية وتكثيف نقاط المرابطة في المناطق المحيطة بقرى (البو بالي) في اطراف قضاء الخالص 18 كم شمال شرق بعقوبة والتي شهدت هجوما ليليا لداعش في وقت سابق ما خلف عددا من الضحايا والجرحى.

وأكد، أن نشر التعزيزات والكاميرات يهدف لمعالجات ميدانية على الأرض وإجهاض أي هجمات ليلية محتملة مشابهة لمجزرة "البو بالي".

ونوه المصدر إلى إغلاق الطرق والممرات الرخوة في مناطق حزام الخالص الممتدة من مناطق (التحويلة والبو بالي والجيايلة)، ومنع أي هجمات أو ردود أفعال انتقامية وطائفية يسعى تنظيم داعش لاشعالها في مناطق أمنية منذ 15 عاما.

وشن تنظيم داعش في وقت سابق هجوما استهدف قرية البو بالي في اطراف قضاء الخالص والذي خلف 8 ضحايا و3مصابين إضافة إلى اثنين إصاباتهم طفيفة وغادروا المستشفى.

وأدان مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجمات التي وقعت في محافظتي كركوك وديالى (البو بالي) العراقيتين، فيما جدد تأكيده دعم أمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد تنظيم داعش.

وأدت الهجمات في كركوك ديالى، التي أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عنها، إلى سقوط تسعة على الأقل من رجال الشرطة الاتحادية وثمانية مدنيين ضحايا.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، القيادات العسكرية والأمنية بإعادة النظر في الخطط المعمول بها حالياً، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في ديالى وكركوك.