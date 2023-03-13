بعد "النخبة".. ارتال امنية خاصة تدخل ديالى لمطاردة "عتاة المطلوبين"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين بأن أرتالاً جديدة من القوات الأمنية دخلت المحافظة لتعزيز خطط ملاحقة واعتقال المطلوبين.

والجمعة الماضي، دخلت قوات خاصة "النخبة" ديالى واعتقلت عددا من الأشخاص المقربين من مسؤولين ونواب وفصائل مسلحة ضمن خطة أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقب زيارته المحافظة الأسبوع الماضي ردا على الهجمات الدموية والاغتيالات المنظمة.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عدة أرتال من القوات الخاصة دخلت ديالى لتعزيز فرض الأمن والقانون ومطاردة المطلوبين منذ سنوات طويلة بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن التعزيزات الأمنية تهدف لتضييق الخناق على من وصفهم "عتاة المطلوبين" وفرض القانون والحد من الحوادث "الإرهابية والمجازر الدموية" في ديالى.

واكد ان خطة "قصم المطلوبين" تسير بمحاور متعددة داخل ديالى، بالتنسيق مع المحافظات المجاورة وتعميم أسماء المطلوبين لمنع هروبهم.

وأشار المصدر إلى "إطلاق خطة دهم وتفتيش للمعاقل الساخنة في ديالى من قبل عمليات ديالى لتجريد الجماعات الارهابية وبقايا مفارز داعش من الاسلحة والمؤن ما أسفر عن ضبط عدة مخابئ للاسلحة والمواد المتفجرة والاعتدة المتنوعة".

وأمس الأحد، أفادت خلية الإعلام الامني العراقي بتنفيذ عمليات تفتيش في مناطق متفرقة ضمن المحافظة أسفرت عن إلقاء القبض على 3 متهمين وفق أحكام المادة 4 ارهاب وعلى 30 آخرين وفق مواد قانونية مختلفة.