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بعد النجاح في تفكيكه.. فتح تحقيق لمعرفة ملابسات التصاق اللغم البحري بناقلة النفط

Category: أمـن

Date: 2021-01-02T13:30:08+0000
بعد النجاح في تفكيكه.. فتح تحقيق لمعرفة ملابسات التصاق اللغم البحري بناقلة النفط

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، بفتح تحقيق بشأن اللغم البحري الملتصق بناقلة النفط قبالة السواحل العراقية.

وكان مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، بتمكن قوة من مكافحة المتفجرات من تفكيك اللغم البحري دون خسائر تذكر.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال الجهود المتميزة، تمكن الجهد الفني ونخص بالذكر جهود مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".

وأضاف البيان؛ أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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