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بعد الموصل.. خط لنقل الكهرباء قرب كركوك يخرج عن الخدمة

Category: أمـن

Date: 2021-07-02T21:32:42+0000
بعد الموصل.. خط لنقل الكهرباء قرب كركوك يخرج عن الخدمة

شفق نيوز/ تعرض خط لنقل الطاقة الكهربائية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك لعطل، تسبب بخروجه عن الخدمة، وذلك بعد وقت قليل، من تفجير خطين للكهرباء غرب الموصل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن خط كهرباء ملا عبدالله في كركوك خرج عن الخدمة دون معرفة الأسباب، وتسبب بإطفاء عام للكهرباء في قضاء دبس.

وتشهد أغلب المدن العراقية انقطاعات مبرمجة للطاقة الكهربائية، بلغت ذروتها فجر يوم الجمعة، عندما انفصلت شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة في أغلب مناطق ومدن البلاد من بينها العاصمة بغداد من دون معرفة الأسباب.

وتعرضت عشرات الأبراج الناقلة للتيار الكهربائي في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى لهجمات تخريبية مجهولة، بحسب مصادر أمنية.

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