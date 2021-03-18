بعد الكرخ.. عمليات بغداد تعلن التوجه لرفع سيطرات الرصافة "غير الضرورية"

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، يوم الخميس، عن توجه قيادته لرفع سيطرات جانب الرصافة "غير الضرورية".

وقال بهجت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تسلمنا منصبنا بفترة وجيزة تم تشكيل لجنة في قيادة عمليات بغداد لرفع السيطرات غير الضرورية في جانبي الكرخ والرصافة وبدأت اللجنة اعمالها بالتتابع".

وأضاف "بعد اكمال جانب الكرخ ستتحول الى جانب الرصافة"، مؤكدا "لا يوجد لدى قيادة عمليات بغداد تمييز بين جانبي الكرخ والرصافة كون ان الجانبين هما من مسؤولية القيادة".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الفريق الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الخميس أنه وبتوجيه من الأخير تمت المباشرة برفع ثلاث سيطرات في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال كاظم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجهد الفني باشر برفع سيطرة مدخل حي الخضراء وسيطرة العامرية العمل الشعبي والنفق الأرضي للمشاة بين حي الخضراء وحي الجامعة.