بعد الكرادة.. اعتقال 177 اغلبيتهم أجانب الجنسية بصولة أمنية في بغداد الجديدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال 177 شخصاً اغلبيتهم أجانب الجنسية في صولة أمنية ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية نفذت أمس الجمعة، واجباً أمنياً ضمن منطقة بغداد الجديدة وانتهى قبل ساعة من الآن"، مضيفاً أن "حصيلة الواجب كانت القاء القبض على 41 فتاة سورية و43 طفلاً سورياً، إضافة إلى 38 رجلاً يحملون الجنسية الأجنبية و55 عراقياً".

وأشار المصدر إلى أن "تهم الملقي القبض عليهم كانت دعارة وتسول وتعاطي مخدرات ومخالفين لشروط الإقامة".

وتأتي هذه الصولة الأمنية، بعد يوم من صولة مماثلة في منطقة الكرادة أسفرت عن إلقاء القبض على (118) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية تمارس التسول بينهم (41) طفلاً، وفقاً لما أعلنه الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري.

كما أشار ميري إلى تفكيك شبكة للدعارة مكونة من (5) متهمين.