بعد الكتائب.. النجباء تدخل "المعركة المقدسة"

شفق نيوز– بغداد

أعلنت حركة النجباء، إحدى الفصائل المسلحة العراقية، انخراطها في المواجهة الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وذلك بعد موقف مماثل تبنته كتائب حزب الله.

وكتب المعاون العسكري للحركة عبد القادر الكربلائي بياناً مقتضباً من أربع كلمات جاء فيه: "بسم الله ناصر المجاهدين".

كما نشر بياناً آخر جاء فيه: "امتثالاً للواجب المقدس، خصوصاً بعد صدور فتاوى بالجهاد من جملة من مراجع الأمة حال تعرض بيضة الإسلام في إيران للخطر من محور الشر والشيطنة في العالم، فيا أيها الأشاوس الأبطال، إن استعدادكم وجهوزيتكم قد حانت ساعتهما، فتهيأوا لخوض المعركة المقدسة بكل مستلزمات المنازلة والصمود. (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)".

وعقب ذلك، نشرت منصات تابعة ومقربة من الحركة تدوينات أشارت إلى أن حركة النجباء "تدخل الميدان"، فيما ذكر آخرون أن المصالح النفطية الأميركية ستكون هدفاً.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان كتائب حزب الله العراقية عزمها مهاجمة القواعد الأميركية رداً على ما وصفته بـ"الاعتداء"، وذلك في أعقاب قصف استهدف مقرات للحشد الشعبي في جرف الصخر شمالي بابل، وأسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، وفق مصادر أمنية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط والخليج تصعيداً عسكرياً غير مسبوق عقب تنفيذ إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً على إيران، التي سارعت إلى الرد بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن الهجمات طالت مدناً في المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، ما يثير مخاوف جدية من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.