بعد القصف الإيراني.. اجتماع عراقي - كويتي في منفذ سفوان

شفق نيوز- البصرة

استقبل محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم السبت، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية الكويتي - فهد يوسف سعود الصباح، في منفذ سفوان الحدودي.

وأوضح المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن العيداني كان برفقته رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي، وعددا من القادة الأمنيين.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، قد أعلنت مساء الخميس الماضي، تعرّض منفذ العبدلي الحدودي المحاذي للعراق، لاستهدافٍ متكرر بـ"طائرات مسيّرة معادية"، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بإخلاء موظفي منفذ سفوان العراقي المحاذي لمنفذ العبدلي الكويتي بعد الاستهداف الأخير الذي جاء بعد ساعات من هجوم مشابه رداً على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق.

في حين أكد رئيس لجنة المنافذ الحدودية في البصرة عقيل الفريجي، مساء الخميس، أن إغلاق منفذ سفوان العراقي تم بعد استهداف منفذ العبدلي الكويتي، وإلى إشعار آخر، لحين زوال الخطر الأمني على المنفذين.

وأوضح الفريجي لوكالة شفق نيوز، أن منفذ سفوان لم يتأثر بالاستهداف الأخير ولم يتضرر أي من أجزائه، وتم اتخاذ قرار غلقه كإجراء احترازي لسلامة الوافدين والعاملين.