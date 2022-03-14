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بعد القبض عليه متلبساً.. تاجر مخدرات يعترف على معاونيه في الفلوجة

Category: أمـن

Date: 2022-03-14T14:54:29+0000
بعد القبض عليه متلبساً.. تاجر مخدرات يعترف على معاونيه في الفلوجة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة الأنبار، يوم الاثنين، بالقبض على تاجر مخدرات متلبساً بالجرم المشهود، وذلك أثناء تنقله من مدينة لأخرى.

وأبلغ المصدر، وهو ضابط برتبة عميد في الشرطة، وكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية وردت على إثرها جرت ملاحقة استمرت لأيام عدة، تمكن خلالها عناصر فوج طوارئ الشرطة السادس، في قضاء الفلوجة شرقي الأنبار، من القبض على تاجر مخدرات، وذلك ضمن قاطع مسؤولية الفوج السادس".

وأضاف المصدر، أن "من خلال متابعة تحركات المتهم بشكل دقيق، وبعد تنقله بين مناطق ومدن الرمادي والفلوجة، جرى إلقاء القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود، وتم ضبط ما بحوزته من الحبوب المخدرة نوع (01)".

وأشار المصدر، إلى أن "المتهم وأثناء التحقيق معه، اعترف على كميات أخرى مخبأة، وكذلك على أشخاص عدة متعاونين معه، وتم ضبط الكميات  والقبض على من اعترف عليهم، وجرى التحقيق معهم".

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