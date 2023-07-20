بعد العقوبات الأمريكية.. حمايات شركة صرافة يطلقون النار على صحفيين وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مرصد الحريات الصحفية، يوم الخميس، بأن أفراد حمايات شركة صرافة أطلقوا النار على صحفيين وسط العاصمة بغداد وأصابوا أحدهم واحتجزوا شقيقه، وذلك بعد قرار أمريكي بفرض عقوبات على مصارف عراقية.

وقال المرصد في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عناصر حماية شركة صرافة قاموا بإطلاق النار على صحفيين وسط بغداد ظهر اليوم الخميس أثناء بث مباشر لقناة عراق 24 المختصة بالشؤون الإقتصادية ما أدى الى جرح أحدهم وتعرض آخر الى كدمات وثالث الى ضرر في منطقة الظهر مع تحطيم ساعته اليدوية وسرقة جهاز هاتفه الخاص".

ونقل المرصد عن "حسن نبيل" مراسل القناة، قوله، إن كادر قناة عراق 24 في بغداد تعرض الى اعتداء بالضرب وإطلاق العيارات النارية من قبل حماية شركة الطيف للصرافة أثناء تغطية مباشرة من أمام مبنى الشركة في الكرادة بعد صدور عقوبات أميركية على 14 مصرفا عراقيا بضمنها مصرف الطيف.

وأضاف نبيل إنه تم إحتجازه داخل المصرف قبل أن يتم تحويله الى مركز شرطة المسبح إضافة الى إصابة شقيقه موسى نبيل بإطلاق النار في يده عندما كان يحاول حمايته من إعتداء عناصر حماية الشركة وتعرض المصور حسن نبيل الى كدمات في مناطق من جسده.

وأبلغ نبيل المرصد إنه يتواجد في الأثناء في مركز شرطة المسبح في العاصمة لإقامة دعوى قضائية ضد إدارة المصرف.

ويأتي ذلك في وقت كان المرصد العراقي للحريات الصحفية قد طالب فيه، الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف ضد الصحفيين وتجنب اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً بتهمة "التصوير الممنوع" رغم امتلاكهم هويات تعريفية.