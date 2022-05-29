بعد الضربة الجوية.. قوة امنية تتفقد كهف الدواعش وتعتقل أحدهم في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن تفاصيل نتائج الضربة الجوية التي استهدفت في وقت سابق كهفاً لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء ٥٣ داهمت كهفاً تعرض اليوم، الى ضربة جوية حيث كان يتحصن به عناصر من تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى".

وبين المصدر، أن "القوة عثرت على خمس مضافات للتنظيم وجثة احد عناصره حيث فجر نفسه اثناء القصف"، مشيرا الى ان "القوة القت القبض على ارهابي آخر تم اقتياده إلى قاطع المسؤولية".

وأوضح المصدر، أن "القوة عثرت أيضاً على بقايا ملابس وطعام للارهابيين، فضلاً عن متفجرات واسلحة وادوات تفجير، تم نقلها الى مقر اللواء".

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، اليوم الأحد، بتوجيه ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 العراقية، اسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح آخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى .