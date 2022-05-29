سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد الضربة الجوية.. قوة امنية تتفقد كهف الدواعش وتعتقل أحدهم في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-05-29T15:39:45+0000
بعد الضربة الجوية.. قوة امنية تتفقد كهف الدواعش وتعتقل أحدهم في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن تفاصيل نتائج الضربة الجوية التي استهدفت في وقت سابق كهفاً لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء ٥٣ داهمت كهفاً تعرض اليوم، الى ضربة جوية حيث كان يتحصن به عناصر من تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى".

وبين المصدر، أن "القوة عثرت على خمس مضافات للتنظيم وجثة احد عناصره حيث فجر نفسه اثناء القصف"، مشيرا الى ان "القوة القت القبض على ارهابي آخر تم اقتياده إلى قاطع المسؤولية".

وأوضح المصدر، أن "القوة عثرت أيضاً على بقايا ملابس وطعام للارهابيين، فضلاً عن متفجرات واسلحة وادوات تفجير، تم نقلها الى مقر اللواء".

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، اليوم الأحد، بتوجيه ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 العراقية، اسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح آخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى .

 

related

ضربة جوية تستهدف ثلاثة تجمعات لداعش في جبال حمرين

Date: 2021-12-11 19:51:20
ضربة جوية تستهدف ثلاثة تجمعات لداعش في جبال حمرين

ضربة جوية تُجهز على عنصرين من "داعش" في جبال حمرين

Date: 2022-02-15 18:20:09
ضربة جوية تُجهز على عنصرين من "داعش" في جبال حمرين

المقاتلات الحربية العراقية تدك مواقع لداعش في سلسلة جبال حمرين

Date: 2021-11-12 08:33:36
المقاتلات الحربية العراقية تدك مواقع لداعش في سلسلة جبال حمرين

كركوك.. تفاصيل الضربة الجوية التي قضت على "الحمداني"

Date: 2022-03-11 20:17:44
كركوك.. تفاصيل الضربة الجوية التي قضت على "الحمداني"

إنطلاق عملية أمنية من ستة محاور في سلسلة جبال حمرين .. صور

Date: 2021-12-12 06:43:57
إنطلاق عملية أمنية من ستة محاور في سلسلة جبال حمرين .. صور

مقتل مسؤول وأحد مساعديه بولاية لداعش بضربة جوية غرب نينوى

Date: 2022-01-22 11:40:06
مقتل مسؤول وأحد مساعديه بولاية لداعش بضربة جوية غرب نينوى

في 5 محافظات.. اعتقال إرهابي يبتز الشركات وقتل مفرزة لداعش بضربة جوية

Date: 2022-03-29 12:23:19
في 5 محافظات.. اعتقال إرهابي يبتز الشركات وقتل مفرزة لداعش بضربة جوية

تدمير وكرين ودراجة نارية لداعش وضبط مضافات في كركوك وجبال حمرين

Date: 2021-12-12 12:45:06
تدمير وكرين ودراجة نارية لداعش وضبط مضافات في كركوك وجبال حمرين