بعد الصومال وليبيا.. العراق يتذيل قائمة الدول "الأقل سلمية"

شفق نيوز/ صنّف معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام (IEP) الأسترالي، يوم الاثنين، أربع دول عربية بينها العراق بأنها "الأقل سلمية".

وقال المعهد الذي يُعنى بتحديد وتوفير مبادئ القياس لتشخيص العلاقة بينها وبين الأعمال التجارية والازدهار، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الدول الفاضلة تتمتع بنمو أكبر في الدخل وعملة أقوى واستثمار أجنبي أعلى، ناهيك عن استقرار سياسي أفضل وعلاقة أقوى مع المستوى الفردي للسعادة المتصورة".

واضاف ان "الجدول الذي جمعه المعهد يغطي 163 دولة ومنطقة مستقلة تضم 99.7% من سكان العالم، والترتيب الذي يعتمد على 23 مؤشرًا تم تجميعها في ثلاثة معايير وهي: السلامة والأمن المجتمعي؛ ومدى الصراع المحلي والدولي المستمر؛ ودرجة العسكرة".

واوضح ان "العراق جاء بالمرتبة 157 عالميا من أصل 163 دولة مدرجة بالجدول بأقل الدول سلمية بعد دول تشهد عدم استقرار سياسي وامني ومنها الصومال وليبيا والسودان".

وأشار الموقع إلى أن "إيسلندا جاءت كأكثر الدول سلمية تليها نيوزلندا ثانيا ومن ثم جاءت ايرلندا ثالثا والدنمارك رابعا والنمسا خامسا، فيما تذيلت الدول أفغانستان بأقل دول العالم سلمية بالمرتبة 163 تسبقها اليمن بالمرتبة 162 وسوريا بالمرتبة 161 وروسيا 160".